Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, которую взяли в 1919 году

Фото: vk.com/библиотека им. В. Г. Белинского (Екатеринбург)

Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку имени Белинского книгу, которую взяли на абонемент 106 лет назад. Об этом сообщило учреждение в соцсети "ВКонтакте".

Там рассказали, что книгу "Внимание и интерес при обучении" взяли в июле 1919 года. Ее должны были вернуть спустя месяц, однако вскоре в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Возвращенная книга будет вновь записана в фонд библиотеки и передана в отдел редких изданий.

Ранее в Музей воды в АО "Мосводоканал" после реставрации вернулись редкие экспонаты эпохи создания и развития в Москве систем водоснабжения и водоотведения. Среди уникальных предметов – альбомы "Краткое описание московского водопровода 1779–1811 гг., составленное инженером Зеге фон Лауренбергом" и "О преобразовании московского водопровода с 1826 года".

До реставрации издания были недоступны для изучения, поскольку находились в архиве. Затем на них возникли различные загрязнения, а сами книги практически распадались на отдельные листы.