Челябинская библиотека сняла боевик, чтобы читатели вернули книги

Челябинская Центральная библиотека имени Пушкина сняла короткометражный боевик, призывающий читателей возвращать книги. Ролик "Вовремя" опубликован на YouTube-канале учреждения. Его снял сотрудник библиотеки, выпускник Челябинского государственного института культуры Максим Першуков.

Трехминутное видео рассказывает о молодом человеке, преодолевающем различные препятствия на пути в читальню, куда ему нужно отнести томик Пушкина. Большую часть ролика сняли от первого лица, включая сцены паркура и битвы. Периодически зрителям демонстрируют таймер запущенный библиотекарем, отмеряющий время до просрочки книги.

В съемках поучаствовали местные актеры и каскадеры, присоединились и неравнодушные читатели. В комментариях под видео уже появились обещания вернуть книги в читальни.