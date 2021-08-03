В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу

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В Ростовской области начнут требовать сертификат о вакцинации, документ о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест для посещения городских организаций. Новые требования вступят в силу 4 августа, сообщает ТАСС.

Один из трех документов нужен при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты и социальных фондов.

Если документа нет, государственные и муниципальные услуги можно получить только дистанционно.

Ранее сообщалось, что в Сочи туристы, которые не прошли вакцинацию в течение трех дней после въезда в отель, будут нести административную ответственность. Новые правила проживания гостей в отелях и гостиницах Сочи изменились с 1 августа.

Туристам необходимо в течение трех дней после заселения предоставить справку о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус с письменным согласием сделать прививку на курорте. При этом от вакцинации освобождаются несовершеннолетние гости. Им достаточно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест.