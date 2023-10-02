Экс-главу свердловского ГУВД похоронят с воинскими почестями

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Прощание с бывшим главой свердловского ГУВД генерал-лейтенантом Владимиром Воротниковым пройдет 4 октября в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД.

"Прощание с легендарным сыщиком состоится в предстоящую среду 4 октября в 10 часов в Храме-памятнике на Крови", – сказано в сообщении ведомства.

После панихиды и отпевания пройдут похороны. Воротникова проводят со всеми воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Также в пресс-службе отметили, что помощь в организации траурной церемонии оказывает свердловский главк МВД.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с бывшим министром экономики России и экс-профессором Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгением Ясиным прошла в здании университета 28 сентября в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре.

Церемония прощания с поэтом Николаем Добронравовым прошла в столице