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17:47

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Житель Сочи получил протокол за обклеенный долларами Mercedes

Фото: телеграм-канал "Полиция Краснодара"

Водитель из Сочи получил административный протокол от сотрудников ДПС за обклеенный фальшивыми долларами Mercedes. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД.

По данным МВД, сотрудники ДПС остановили Mercedes, полностью обклеенный фальшивыми долларовыми купюрами с разбитой задней фарой.

"На 31-летнего жителя города Сочи правоохранители составили административный протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", – отмечается в сообщении.

Со слов автомобилиста, он обклеил автомобиль купюрами, чтобы привлечь к себе внимание. Административный протокол выписан за несоответствие цвета автомобиля указанному в ПТС и разбитую фару.

Ранее сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя Chevrolet за буксировку матраса с девушкой, пьющую вино из бокала, по улицам Мурманска.

В инспекции уточнили, что водителем машины оказался мужчина 1997 года рождения. Нарушителя привлекли к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ ("Перевозка людей вне кабины автомобиля"). Виновника оштрафовали на 1 тысячу рублей.

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