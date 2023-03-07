Фото: телеграм-канал "Мурманск Дтп Чп"

Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя за буксировку матраса с девушкой по улицам Мурманска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инспекции.

В мурманских социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Chevrolet привязал матрас к машине и возил на нем девушку, пьющую вино из бокала. Пользователи предположили, что эти действия происходили в рамках съемки рекламы.

"Сотрудниками полиции был установлен водитель автомобиля Chevrolet, допустивший нарушение правил дорожного движения", – отметили в сообщении.

В инспекции уточнили, что водителем машины оказался мужчина 1997 года рождения. Нарушителя привлекли к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ ("Перевозка людей вне кабины автомобиля"). Виновника оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности блогера Сергея Косенко, который перевозил привязанную к крыше автомобиля девушку. В ГИБДД отметили, что с блогером была проведена профилактическая беседа.



Блогер прокатил девушку на крыше автомобиля в районе "Москва-Сити"





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