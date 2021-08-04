Косенко привлекли к ответственности за поездку с привязанной к крыше машины девушкой

Фото: instagram.com/sergey_kosenko

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности блогера Сергея Косенко, который перевозил привязанную к крыше автомобиля девушку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

"В интернете был опубликован видеоролик, на котором зафиксировано, как 33-летний мужчина, управляя автомобилем Bentley Continental, в районе Пресненской набережной осуществлял перевозку пассажира вне кабины автомобиля. В отношении него вынесено постановление по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей")", – говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что с блогером была проведена профилактическая беседа.

Ранее в Сети появилось видео, на котором блогер едет в автомобиле Bentley с привязанной к крыше девушкой, при этом рот у "пассажирки" был заклеен скотчем.

Позднее блогер и его девушка принесли извинения. Косенко заявил, что не думал, что так все обернется.