01 октября, 15:24Регионы
Губернатор Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона, пообещав делать все, чтобы область с каждым днем становилась все лучше и лучше.
"С Днем Московской области! С праздником, наши дорогие жители. Надеюсь, вы замечаете все те изменения, которые происходят в нашем регионе. Таком большом, разном и красивом", – написал Воробьев.
Ежегодно День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года Императрица Екатерина II подписала Указ, которым учредила обновленную Московскую губернию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Международным днем старшего поколения, который отмечается 1 октября. По словам Собянина, этот праздник напоминает о неразрывной связи времен и поколений, а также о мудрости как бесценном капитале.
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