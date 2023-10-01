Губернатор Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона, пообещав делать все, чтобы область с каждым днем становилась все лучше и лучше.

"С Днем Московской области! С праздником, наши дорогие жители. Надеюсь, вы замечаете все те изменения, которые происходят в нашем регионе. Таком большом, разном и красивом", – написал Воробьев.

Ежегодно День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года Императрица Екатерина II подписала Указ, которым учредила обновленную Московскую губернию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Международным днем старшего поколения, который отмечается 1 октября. По словам Собянина, этот праздник напоминает о неразрывной связи времен и поколений, а также о мудрости как бесценном капитале.