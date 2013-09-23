В Центре трудового обмена обсудят вопросы трудоустройства иностранцев

В четверг, 26 сентября, в рамках информационно-справочных консультаций пройдет семинар по вопросам привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности на территории города. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения.

Семинар будет проходить с 10 до 12 часов по адресу: Колокольников переулок, дом 22, строение 5 в конференц-зале ГКУ "Московский центр трудового обмена".