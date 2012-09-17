Доходы московских чиновников повысят за счет сокращения кадров

Индексировать доходы столичных чиновников в ближайшее время не планируется, зарплату им повысят за счет сокращения численности сотрудников ведомств.

Об этом на заседании бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы сообщила глава департамента финансов Вера Чистова.

Практически все органы власти уже сократили число сотрудников. По словам Чистовой, в департаменте финансов сейчас работает около 1 тысячи человек, тогда как раньше их было 1330.

Такую оптимизацию проводят все органы власти, за исключением одного фактора, связанного с присоединением новых территорий, - приводит слова чиновницы "Интерфакс".

Как уточнила глава департамента финансов, экономия от сокращения кадрового состава может быть направлена на премирование сотрудников. По мнению Чистовой, это очень эффективный механизм: выстроилась очередь из желающих попасть на работу в ведомство.

При этом, в департаменте три года не повышали зарплату, и не собираются ее индексировать в перспективе