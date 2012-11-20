Суд закрыл нелегальный пейнтбольный клуб и стоянку в парке "Тушинский"

Хорошевский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о закрытии нелегального пейнтбольного клуба и автостоянки на северо-западе столицы.

Указанные объекты были обнаружены прокуратурой в ходе проверки особо охраняемой природной территории парка "Тушинский", сообщает пресс-служба ведомства.



Клуб и стоянка располагаются на пересечении 74–го километра МКАД с улицей Свободы и занимают участок площадью более 12 тысяч квадратных метров. Владельцем объектов является ООО "ТЕХНОТРАНС-СЕРВИС".

Как отметили в прокуратуре, каких-либо правовых оснований и разрешительной документации для занятия земельного участка у данной коммерческой структуры не имеется, кроме того, деятельность организации противоречит природоохранному законодательству.

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