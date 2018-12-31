Здание бани загорелось на западе Москвы

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На Большой Очаковской улице на западе Москвы загорелось одноэтажное здание бани. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Огонь распространяется в чердачном помещении строения.

В середине декабря в подмосковном Домодедове в результате пожара в бане погибли два человека. Площадь пожара составила 106 квадратных метров.