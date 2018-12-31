Тело второго погибшего извлечено из-под завалов в Магнитогорске

Фото: ТАСС/пресс-служба МЧС России

Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате частичного обрушения дома в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС. В МЧС уточнили информацию: всего погибли четыре человека, хотя изначально в новости сообщалось об обнаружении тела пятого погибшего.

Под завалами точно находятся еще два тела погибших, спасатели обнаружили их, но не могут достать из-за риска обрушения конструкций. На экстренном совещании Зиничев докладывал Владимиру Путину, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек. На разбор завалов понадобится около двух суток.

Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

Власти Челябинской области пообещали переселить жителей разрушенных квартир. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших. Их документы восстановят в ускоренном порядке.

Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила надежду на то, что оставшихся под завалами дома людей удастся спасти, но отметила, что "шансы уменьшаются со временем", хотя "бывают разные истории, удивительные".

Первые четыре этажа здания уже подключили к электричеству. Днем 1 января жильцы дома смогут забрать из своих квартир документы и теплые вещи.

Владимир Путин провел экстренное совещание в Магнитогорске. По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий взрыва газа.

Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

