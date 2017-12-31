Площадь пожара на складе в Подольске выросла до 1,5 тысяч квадратных метров

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Площадь пожара на складе в городском округе Подольск Московской области увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"В 16:35 площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара участвуют 43 человека и 12 единиц спецтехники", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что на складе произошло возгорание пластиковых брикетов площадью около 400 квадратных метров. Отмечалось, что есть опасность распространения огня. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.