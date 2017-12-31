Задержан стрелявший на Никольской улице мужчина

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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Красной площади, при которой пострадали два человека, сообщает "Интерфакс".

В 5:40 правоохранители остановили на 40-м километре Новорижского шоссе легковой автомобиль, управлял которым 26-летний подозреваемый. Во время задержания он причинил себе телесные повреждения, полицейские передали его медикам для оказания помощи. По факту произошедшего проводится проверка.

Конфликт между гражданами произошел у дома № 15 по Никольской улице – возле одного из баров. В результате стрельбы из травматического оружия ранения получили 29-летний мужчина и 23-летняя девушка. Пострадавших госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.