Metro: басиста Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили мертвым во Флориде

Фото: АР/Invision/Amy Harris

Тело бас-гитариста американской рок-группы Limp Bizkit Сэма Риверса было найдено 18 октября в его доме во Флориде. Об этом сообщает британская газета Metro.

Мертвого музыканта нашла в ванной комнате женщина. Она позвонила в службу спасения и рассказала, что Риверс лежит в крови лицом вниз. Диспетчеры попросили ее делать музыканту сердечно‑легочную реанимацию до прибытия врачей.

Однако экипаж скорой помощи, прибывший на место происшествия, констатировал смерть бас-гитариста. При этом пока причина смерти мужчины не раскрывается. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Limp Bizkit была создана в 1994 году во Флориде. Риверс являлся одним из основателей коллектива. Он принимал участие в записях студийных песен и мировых турне. За все время существования группа трижды была номинирована на премию Grammy. Кроме того, музыканты продали свыше 40 миллионов копий альбомов по всему миру.

Ранее невестка бывшего сенатора от штата Юта, кандидата в президенты США Митта Ромни Кэрри была найдена мертвой в Лос-Анджелесе. Ее тело обнаружили на улице рядом с парковкой в ​​районе Валенсия, который расположен в округе Лос-Анджелеса.

Местное бюро по расследованию убийств заявило, что Ромни могла выпасть из окна, так как признаки криминала в данном преступлении не были выявлены. Тем не менее расследование продолжается.

