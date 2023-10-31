31 октября, 22:15Происшествия
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщается в телеграм-канале губернатора Михаила Развожаева.
Местному населению рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.
В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 30 октября.
В ночь на понедельник сообщалось, на внешнем рейде над акваторией Черного моря Черноморский флот РФ отбил атаку беспилотников. Как уточнял Развожаев, в городе были слышны громкие звуки.
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