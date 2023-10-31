Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 22:15

Происшествия

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщается в телеграм-канале губернатора Михаила Развожаева.

Местному населению рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 30 октября.

В ночь на понедельник сообщалось, на внешнем рейде над акваторией Черного моря Черноморский флот РФ отбил атаку беспилотников. Как уточнял Развожаев, в городе были слышны громкие звуки.

Авиация ЧФ РФ уничтожила безэкипажный катер Украины

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика