Воздушную тревогу объявили в Севастополе

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В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщается в телеграм-канале губернатора Михаила Развожаева.

Местному населению рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 30 октября.

В ночь на понедельник сообщалось, на внешнем рейде над акваторией Черного моря Черноморский флот РФ отбил атаку беспилотников. Как уточнял Развожаев, в городе были слышны громкие звуки.

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