Дело завели после смертельного ДТП с микроавтобусом "Мираторга" под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело завели после ДТП с микроавтобусом в Белгородской области, в котором погибли два человека, пятеро пострадали. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По информации, опубликованной на сайте регионального УМВД, авария произошла утром 31 октября на дороге Короча – Губкин – граница Курской области. РИА Новости пишет, что погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе, который вез сотрудников "Мираторга".

В СК добавили, что за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz был 38-летний мужчина. Он нарушил ПДД и столкнулся с "КамАЗом", после инцидента водитель микроавтобуса скрылся с места ЧП. На данный момент его местонахождение установили.

Ранее ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Машина наехала на человека в районе дома 45, когда он переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

До этого бензовоз и легковушка столкнулись в Волжском районе Самарской области. По предварительным данным, погибли четыре человека.

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