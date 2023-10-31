Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран для провокации неслучайно

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Аэропорт Махачкалы был выбран для проведения акции протеста намеренно, поскольку именно эта воздушная гавань является важным стратегическим объектом в контексте всей России. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире "Соловьев Live".

Глава региона рассказал, что в этом месте базируются нескольких силовых ведомств. Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день самой южной воздушной гаванью является именно аэропорт в Махачкале.

"Он также позволяет принимать авиацию военно-транспортную для поддержания контингента, находящегося в зоне Нагорного Карабаха. Этот аэропорт может воспрепятствовать полетам иностранных разведывательных самолетов", – добавил Меликов.

В связи с этим он отметил, что власти региона должны быть готовы к похожим новым провокациям, организаторами которых являются внешние силы.

"Кавказскую лодку будут пытаться раскачивать не один раз. Это делалось на протяжении 200 лет", – подытожил глава Дагестана.

Журналист Антон Красовский, в свою очередь, в эфире радио КП заявил, что беспорядки в аэропорту Дагестана вряд ли произойдут в Москве или Санкт-Петербурге.

"Это абсолютно слабая система управления регионом. Наверное, региону должно быть стыдно за то, что это такая беспомощная ситуация", – сообщил он, добавив, что инцидент в Дагестане является уголовным преступлением.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась люди в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту могли "оперировать" с территории Украины.

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