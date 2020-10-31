Глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу умер

Фото: УМВД России по городу Екатеринбургу

Советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК), глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев умер. Об этом сообщает РИА Новости.

Смерть Рябцева подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, трагедия случилась накануне, 30 октября, около 23:00.

По сообщениям ряда СМИ, причиной гибели стало самоубийство.

"Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон", – высказался Горелых, добавив, что знал погибшего лично.

Он также выразил слова соболезнования его родным и близким.

Ранее сообщалось, что пенсионер пытался совершить самоубийство в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на площади у ТРЦ "Галерея" рядом с Московским вокзалом. Спасатели обнаружили мужчину без сознания, его осматривали медики.

