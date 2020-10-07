Мужчина пытался совершить суицид в центре Петербурга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пенсионер пытался совершить самоубийство в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел на площади у ТРЦ "Галерея" рядом с Московским вокзалом. Спасатели обнаружили мужчину без сознания, сейчас его осматривают медики.

По предварительным данным, пенсионер 1949 года рождения состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее возле яхт-клуба в Приморском районе Санкт-Петербурга обнаружили расчлененное тело. Останки были найдены в воде на Береговой улице.