Власти Челябинска опровергли информацию о гибели пациентов из-за пожара

13:01
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
Администрация Челябинска опровергла сообщения о гибели двух пациентов из-за пожара в студенческой поликлинике, перепрофилированной под стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
"Внимание. Жертв и пострадавших нет. При транспортировке ни у одного пациента не допущено существенного ухудшения состояния. Мы очень просим корректно подавать информацию", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в стационаре находилось около 170 пациентов, из них у 150 был подтвержден COVID-19. После взрыва и пожара всех пациентов распределили по другим медицинским учреждениям Челябинска.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело по статье о халатности.
В городе объявлен режим ЧС. Эта мера необходима для решения вопросов помощи жителям дома, который был поврежден при взрыве в поликлинике.
Начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко сообщил, что по предварительным данным, причинами взрыва кислородной будки могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации.
Сообщения о пожаре в поликлинике, расположенной на проспекте Ленина, поступили в субботу утром. Прибывшие пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич панелей. Эта будка была пристроена к корпусу.
В Минздраве региона сообщили, что из здания поликлиники было эвакуировано 150 человек. Их разместили в здании стадиона имени Елесиной.
Взрыв прогремел в студенческой поликлинике в центре Челябинска
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