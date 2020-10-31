Губернатор Челябинской области объявил режим ЧС после взрыва в поликлинике

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС. Эта мера необходима для решения вопросов помощи жителям дома, который был поврежден при взрыве в поликлинике. Об этом сообщает "Интерфакс".



"Объявляю режим ЧС по этому дому (пострадавшего в результате взрыва. – Прим. ред.) для того, чтобы все вопросы (по оказанию помощи жителям, по ущербу имущества. – Прим. ред.) максимально быстро мы решили", – сказал Текслер на заседании оперативного штаба.

Представитель Южно-Уральского государственного университета в ходе оперативного штаба сообщил, что при взрыве и пожаре были задеты два общежития университета. Около 40 студентов будут расселены в другие помещения.

Как отмечается, в здании, которое оказалось повреждено, живут сотрудники университета.

Начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко сообщил, что по предварительным данным, причинами взрыва кислородной будки могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации.

"Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации", – приводит слова Буренко РИА Новости.

Сообщения о пожаре в поликлинике, расположенной на проспекте Ленина, поступили в субботу утром. Прибывшие пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич панелей. Эта будка была пристроена к корпусу.

В Минздраве региона сообщили, что из здания поликлиники было эвакуировано 150 человек. Их разместили в здании стадиона имени Елесиной.