Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки на Берсеневской набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели вытащили из воды мужчину на Берсеневской набережной в районе храма Христа Спасителя, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Спасатели вытащили мужчину, который находился в воде по адресу Берсеневская набережная, дом 6, в районе храма Христа Спасителя", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на вид мужчине около 40 лет, он был сильно пьян. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

В сентябре в столичном районе Хамовники сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки частично раздетую женщину. Инцидент произошел на Пречистенской набережной. После спасения женщину передали для осмотра медикам скорой помощи.

А в конце августа в районе Нагатинской поймы спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего на спор в воду. Инцидент произошел в районе Нагатинской набережной в 3,5 километра от поисково-спасательной станции "Кожухово". Пострадавшего подняли на борт судна и доставили на станцию.