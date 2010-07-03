Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки на Берсеневской набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спасатели вытащили из воды мужчину на Берсеневской набережной в районе храма Христа Спасителя, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Спасатели вытащили мужчину, который находился в воде по адресу Берсеневская набережная, дом 6, в районе храма Христа Спасителя", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что на вид мужчине около 40 лет, он был сильно пьян. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
В сентябре в столичном районе Хамовники сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки частично раздетую женщину. Инцидент произошел на Пречистенской набережной. После спасения женщину передали для осмотра медикам скорой помощи.
А в конце августа в районе Нагатинской поймы спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего на спор в воду. Инцидент произошел в районе Нагатинской набережной в 3,5 километра от поисково-спасательной станции "Кожухово". Пострадавшего подняли на борт судна и доставили на станцию.