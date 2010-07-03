Квартиры сотрудницы Депстроя обокрали в Москве – СМИ

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Квартиру главы одного из отделов департамента строительства столицы обокрали. В полицию с заявлением обратилась собственница квартиры в Малом Краснопрудном тупике.

"С октября 2018 года по июль 2019 года неизвестные, находясь в квартире, путем свободного доступа совершили кражу имущества, принадлежащего гражданке", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Москве задержали подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионерки. Злоумышленники позвонили 66-летней женщине и представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что обманувшие ее экстрасенсы задержаны и осуждены. В связи с этим женщине полагается компенсация. Для ее получения нужно лишь оплатить "налог" в размере 680 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела требуемую сумму.

