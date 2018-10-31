Трагедия в московском ТЦ. Виновата ли охрана?

Фото: телеканал Москва 24

Следователи устанавливают причины падения женщины в торговом центре на севере столицы, передает телеканал Москва 24. 41-летняя Ирина упала с четвертого этажа на проходившую мимо посетительницу.

Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами, переломами и ушибами. Уже в больнице она скончалась. Девушка, на которую упала Ирина, – 27-летняя Чулпан – находится в больнице под наблюдением врачей.

Некоторые очевидцы считают, что женщина могла преднамеренно спрыгнуть с четвертого этажа. Также есть версия, что Ирина сорвалась, делая фото. Как рассказала одна из свидетелей произошедшего, никто из посетителей ТЦ не видел человека, который бы фотографировал ее.

"Я только видела лужи крови. Это очень неприятно и очень страшно, потому что буквально пару секунд, и мы с ребенком оказались бы там", – рассказала Мария Тихоновская. По словам девушки, ее муж и другие мужчины сразу же начали вызывать скорую помощь, которая приехала очень быстро.

Также вопросы вызывают действия службы безопасности торгового центра. По словам очевидцев, в ТЦ дежурит большое количество охранников – по несколько человек на каждом этаже. На видеозаписи, сделанной посетителями, видно, что к Ирине подошел охранник, однако ничего не предпринял.

Женщина, которая упала с высоты в ТЦ, могла спрыгнуть преднамеренно

Связаться с этим человеком пока не удалось, однако его коллеги предполагают, что, возможно, он просто не хотел брать на себя ответственность. "В таких случаях я же не могу подбегать и стягивать. Если она оттолкнется и упадет, то получится, что по моей вине она упала. Это прописано в законодательстве", – рассказал сотрудник службы безопасности ТЦ.

Журналисты предполагают, что у охранников по внутренней инструкции прописано, что они не имеют права трогать посетителей. На записи видно, что как только охранник отвернулся, Ирина прыгнула вниз либо упала случайно.

Юристы сообщают, что на охранника может лечь ответственность, если подтвердится тот факт, что женщина заранее сообщила ему о своем намерении прыгнуть.

"Если девушка произносила ясно и отчетливо слова, из которых было ясно, что она намерена прыгнуть и лишить себя жизни, то, конечно, охранник в этой ситуации будет виноват. Десятки человек в день ложатся на перила. В данном случае он мог подойти и что-то сказать ей, но хватать ее за руку и дергать чревато с ее стороны претензиями", – сказал юрист Дмитрий Айвазян.

На ролике видно, что охранник действительно подходил к Ирине и что-то говорил ей, но она не обратила на него внимания. Преднамеренный прыжок – не единственная версия случившегося. Сотрудники фурдкорта говорят, что Ирина вела себя абсолютно спокойно и улыбалась.

По их словам, казалось, будто ее кто-то фотографирует. Именно этим можно объяснить тот факт, что на женщину никто не обращал внимания. "Она там селфи делала, кажется", – сообщила одна из работниц ресторана быстрого питания.

Следственный комитет начал проверку. Им предстоит разобраться, сорвалась ли погибшая случайно.

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