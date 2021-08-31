Движение по Покровской улице затруднено из-за массового ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На востоке Москвы на пересечении Покровской улицы и Проектируемого проезда № 598 столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"На перекрестке Покровской улицы и Проектируемого проезда № 598 произошло ДТП с участием четырех автомобилей", – говорится в публикации.

Уточняется, что из-за аварии затруднено движение по Покровской улице в сторону Рождественской улицы.

Накануне на пересечении улиц Профсоюзной и Обручева произошло ДТП с участием шести автомобилей. Скорая помощь выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с мотоциклом. В результате первую отбросило на встречную полосу, где она и задела еще четыре транспортных средства.



Пострадали фельдшер, водители мотоцикла и скорой, их доставили в медучреждения.

