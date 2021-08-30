Шесть машин столкнулись на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В результате аварии с участием шести транспортных средств пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло на пересечении улиц Профсоюзной и Обручева. По предварительным данным, машина скорой помощи двигалась на запрещающий сигнал светофора по улице Обручева, водитель мотоцикла следовал со стороны Профсоюзной улицы, столкновение произошло на перекрестке. От столкновения скорую помощь отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в четыре автомобиля.

В результате ДТП пострадали фельдшер, водители мотоцикла и скорой, их доставили в медучреждения. Известно, что у водителя скорой помощи диагностировали перелом шейных позвонков, а у фельдшера – перелом костей таза.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ТиНАО произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля, в результате которой пострадали пять человек. Известно, что у одного ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.