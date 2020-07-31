После аварии на МКАД водителя сбила другая машина

Фото: Агентство "Москва"

Водитель ВАЗ-21099 погиб при наезде Mini Cooper на МКАД. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по городу в Twitter. Отмечается, что мужчина вышел на проезжую часть после мелкого ДТП с участием собственного автомобиля.

По предварительным данным, в 22:30 на 20 километре внешней стороны МКАД произошло столкновение автомобилей Lada Vesta и ВАЗ-21099. Спустя непродолжительное время водитель автомобиля Huyndai Porter врезался ВАЗ-21099.

Водитель ВАЗа в этом момент находился на проезжей части. При ударе в стоящий автомобиль он отпрыгнул в сторону, на соседнюю полосу движения, где на него совершил наезд водитель Mini Cooper. Мужчина скончался на месте.

Больше в аварии больше никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС. Инцидент произошел в районе Бесединского шоссе. Ранее сообщалось, что в районе аварии временно перекрыто движение по трем полосам.