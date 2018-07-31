Двое мужчин перевернулись на гидроцикле в Москве-реке

Двое молодых людей перевернулись на гидроцикле на Москве-реке на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента, спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию "Карамышево".

Молодым людям оказали первую помощь, после чего они покинули станцию.

Ранее в июле спасатели вытащили из реки тонувшего мужчину в столичном районе Строгино. Мужчину заметили при патрулировании реки. К нему на выручку пришли сотрудники поисково-спасательной станции "Кировская". Спасенный был оперативно доставлен на поисково-спасательную станцию.