Спасатели в Строгине вытащили из реки тонувшего мужчину

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Спасатели вытащили из реки тонувшего мужчину в столичном районе Строгино, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Отмечается, что мужчину заметили при патрулировании реки. К нему на выручку пришли сотрудники поисково-спасательной станции "Кировская". "Спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию. Происшествие произошло в 10 метрах от берега", – сказано в сообщении.

В МЧС напомнили о запрете на купание в необорудованных местах. Москвичей призвали соблюдать правила поведения на водных объектах.