На Ярославском шоссе частично восстановили движение автобусов

31 июля, 15:37
Фото: vk.com/msk_dtp
На Ярославском шоссе в Подмосковье частично восстановлено движение автобусов после произошедшего ДТП с самосвалом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.
Уже возобновлено движение автобусов на маршрутах №316, 317, 451, следующих в сторону Москвы. Маршрут №388 из Сергиева Посада в Москву курсирует в объезд через городской округ Пушкино.
🚌Движение автобусов Мострансавто частично восстановлено на участке Ярославского шоссе. Сейчас возобновлено движение автобусов на маршрутах №316, 317, 451 следующих в сторону Москвы.— МТДИ МО (@mtdimo) 31 июля 2018 г.
Полностью движение автобусов на маршрутах восстановится после открытия всех полос на трассе М8.
Ранее грузовик Volvo врезался в опору надземного пешеходного перехода. Инцидент произошел на 33 километре Ярославского шоссе.
К работам по ликвидации последствий ДТП приступило Федеральное дорожное агентство. Привлечена тяжелая техника.
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