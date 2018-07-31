На Ярославском шоссе частично восстановили движение автобусов

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На Ярославском шоссе в Подмосковье частично восстановлено движение автобусов после произошедшего ДТП с самосвалом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

Уже возобновлено движение автобусов на маршрутах №316, 317, 451, следующих в сторону Москвы. Маршрут №388 из Сергиева Посада в Москву курсирует в объезд через городской округ Пушкино.

🚌Движение автобусов Мострансавто частично восстановлено на участке Ярославского шоссе. Сейчас возобновлено движение автобусов на маршрутах №316, 317, 451 следующих в сторону Москвы. — МТДИ МО (@mtdimo) 31 июля 2018 г.



Полностью движение автобусов на маршрутах восстановится после открытия всех полос на трассе М8.

Ранее грузовик Volvo врезался в опору надземного пешеходного перехода. Инцидент произошел на 33 километре Ярославского шоссе.

К работам по ликвидации последствий ДТП приступило Федеральное дорожное агентство. Привлечена тяжелая техника.