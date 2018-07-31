Тяжелую технику привлекли к разбору завалов на месте ДТП на Ярославском шоссе

Федеральное дорожное агентство приступило к работам по ликвидации последствий ДТП на Ярославском шоссе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

По словам собеседника агентства, группа оперативного реагирования уже демонтировала барьерное ограждение.

Работы идут на участке Ярославского шоссе, где грузовик врезался в опору наземного пешеходного перехода и разрушил его.

По словам собеседника агентства, движение частично перевели на региональную дорожную сеть.

"Со стороны Москвы: М-8-Королев – Ивантеевка – Нагорная - А-107, со стороны Московской области М-8 – А107 – А-104", – сказал собеседник.

Далее планируется убрать поврежденное сооружение с помощью тяжелого крана.

Как сообщалось ранее, движение на данном участке временно закрыто.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что на 22 км и 54 км Ярославского шоссе выставлены экипажи ФКУ "Центравтомагистраль", которые информируют о выборе путей объезда.

Ранее сообщалось, что грузовик Volvo врезался в опору надземного пешеходного перехода. Инцидент произошел на 33 километре Ярославского шоссе.