Спасатели вытащили шестерых заблокированных в автомобилях человек после ДТП

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Спасатели вытащили шестерых человек из искореженных после ДТП машин на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в ночь на 31 мая на Кутузовском проспекте. Там столкнулись три автомобиля, и в результате в нескольких машинах оказались заблокированы люди.

К месту происшествия прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, они разжали искореженные части автомобилей и освободили людей. Всех шестерых пострадавших госпитализировали.

Ранее ДТП произошло на Новорижском шоссе. В результате случившегося движение транспорта перекрыто по всем полосам.