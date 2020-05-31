СК открыл уголовное дело по факту нападения боевиков на правоохранителей в Ингушетии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Ингушетии сотрудники Следственного комитета открыли уголовное дело по факту нападения боевиков на правоохранителей во время задержания.

Как сообщает официальный сайт СК РФ, злоумышленники намеревались совершить в республике серию терактов.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <...> посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и <...> незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору", – отмечается на сайте ведомства.

В субботу на части территории города Сунжа в Ингушетии власти ввели режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции сотрудниками правоохранительных органов были уничтожены два боевика.

Как позже сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, у злоумышленников были найдены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.