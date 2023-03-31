Пожар произошел в гостинице в центре Тбилиси

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в здании гостиницы Ambassadori в центре Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави 2".

Отмечается, что огонь охватил последний этаж здания. Постояльцев и персонал эвакуировали. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.

По данным МВД Грузии, возгорание к настоящему времени локализовано, огонь охватил третий и четвертый, последний, этажи здания. В тушении пожара задействованы 16 бригад спасателей.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Накануне пожар произошел в металлическом боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный" в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края. Его площадь достигала 3,5 тысячи квадратных метров. В тушении участвовали порядка 110 человек и 26 единиц техники.



В МЧС сообщили о локализации пожара в пятигорском ТК "Привокзальный"

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