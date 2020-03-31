Главе "Меджлиса" Чубарову предъявили обвинения в беспорядках в Крыму в 2014 году

18:37
Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Главе "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефату Чубарову предъявлено обвинение в массовых беспорядках в Крыму. Инцидент произошел в 2014 году, как сообщает РИА Новости.
Следственный комитет обвиняет Чубарова в публичных призывах к экстремистским действиям и организации массовых беспорядков. В частности, его действия расценили как направленные на нарушение территориальной целостности РФ.
В ходе следственных действий было установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма. Здесь произошло столкновение с митингующими сторонниками партии "Русское единство".
Помимо этого, к делу приобщено высказывание Чубарова от 2015 года в эфире одного из украинских телеканалов. Он призывал к экстремистской деятельности против интересов РФ, а также к присоединению Крыма к Украине. Аналогичные действия Чубаров совершал осенью 2015 года в Херсонской области Украины.
Расследование по делу продолжается.
В январе депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что представители силовых ведомств РФ готовы к провокациям в регионе и при необходимости могут действовать жестко.
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