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Политика

18:37

Главе "Меджлиса" Чубарову предъявили обвинения в беспорядках в Крыму в 2014 году

происшествия общество политика

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Главе "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефату Чубарову предъявлено обвинение в массовых беспорядках в Крыму. Инцидент произошел в 2014 году, как сообщает РИА Новости.

Следственный комитет обвиняет Чубарова в публичных призывах к экстремистским действиям и организации массовых беспорядков. В частности, его действия расценили как направленные на нарушение территориальной целостности РФ.

В ходе следственных действий было установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма. Здесь произошло столкновение с митингующими сторонниками партии "Русское единство".

Помимо этого, к делу приобщено высказывание Чубарова от 2015 года в эфире одного из украинских телеканалов. Он призывал к экстремистской деятельности против интересов РФ, а также к присоединению Крыма к Украине. Аналогичные действия Чубаров совершал осенью 2015 года в Херсонской области Украины.

Расследование по делу продолжается.

В январе депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что представители силовых ведомств РФ готовы к провокациям в регионе и при необходимости могут действовать жестко.

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