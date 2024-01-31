Двоих подозреваемых в агрессивном вождении в центре Москвы привлекли к ответственности

Фото: телеграм-канал Readovka

Правоохранительные органы привлекли к ответственности двух других подозреваемых, которых зафиксировали вместе с блогером Гаджи Гаджиевым за агрессивным вождением по Кутузовскому проспекту в Москве. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В отношении 22-летнего водителя, который с начала 2023 года привлекался за нарушения 28 раз, составлено еще пять протоколов. 30-летний лихач, за тот же период нарушивший правила 116 раз, будет наказан еще за семь нарушений", – уточнила она.

По ее словам, сейчас двум подозреваемым назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Ранее следователи завели уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором зафиксирован факт агрессивного вождения в Москве.

Видео под названием "Жесткие шашки по Москве!" разместил у себя в соцсетях автоблогер Гаджи Гаджиев. На кадрах видно, как молодые люди, находясь за рулем, перестраиваются на высокой скорости из одного ряда в другой, подвергая других участников движения опасности.



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