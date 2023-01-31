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31 января, 22:30

Происшествия

Пять человек умерли от отравления угарным газом в Свердловской области

Фото: 66.mchs.gov.ru

Пять человек ушли из жизни после отравления угарным газом в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.

"Факт подтверждаю", – ответили в ведомстве на вопрос о пяти погибших.

До этого в СМИ поступила информация, что инцидент произошел вечером 31 января в селе Дружинино в Нижнесергинском районе. От отравления умерли две женщины и трое мужчин.

Ранее источник в экстренных службах Красноярского края рассказал, что команда рабочих в поселке Раздолинск Мотыгинского района отравилась газом. В результате этого скончался один человек.

Умерший являлся начальником участка, который отвечал за безопасность мероприятий, так как находился ближе всех к установке.

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