В доме на юго-востоке Москвы спасли 10 человек при пожаре

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожар произошел в жилом 12-этажном доме в столичном районе Кузьминки.

Как сообщили в МЧС по Москве, в результате один человек пострадал, еще 10 были спасены и переданы медикам.

Возгорание случилось на улице Окская, дом 36, корпус 1. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Огонь распространился в двух квартирах, приквартирном холле на втором этаже и частично на балконе третьего этажа.

Ранее один человек пострадал при пожаре на территории промышленной зоны на северо-западе Москвы.