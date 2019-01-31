Супруги погибли в Подмосковье от отравления выхлопными газами

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели супружеской пары в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел 29 января в Голицыне. В деревянном самовольно построенном гараже обнаружили автомобиль, на передних сидениях которого находились тела местных жителей без признаков насильственной смерти.
Как показала экспертиза, смерть 49-летнего мужчины и его 44-летней жены наступила около двух суток назад. По предварительным данным, причиной стало отравление выхлопными газами автомобиля.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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