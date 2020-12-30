Грузовик перевернулся и затруднил движение на МКАД

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Авария с участием грузовика произошла на внешней стороне 56 километра МКАД перед улицей Молодогвардейская.

Как сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram, грузовой автомобиль совершил наезд на ограждение и перевернулся. В результате инцидента никто не пострадал.

Для устранения последствий ДТП полностью перекрывали движение по дублеру на внешней стороне в сторону Можайского шоссе. В данный момент движение восстановили.

Грузовое транспортное средство поставлено на колеса и перемещено к краю проезжей части.

Ранее два человека погибли в аварии на пересечении МКАД и Ярославского шоссе. На съезде внешней стороны 94 километра кольцевой автодороги столкнулись грузовой и легковой автомобили.