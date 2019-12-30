Здоровью найденного под балконом в Павловском Посаде малыша ничего не угрожает

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Медики рассказали о состоянии здоровья ребенка, которого нашли раздетым под балконом в Павловском Посаде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Отмечается, что здоровью малыша ничего не угрожает. Врачи диагностировали у него небольшое переохлаждение.

"По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, малыш вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей. Семья благополучная", – говорится в сообщении.

В настоящее время медики продолжаю следить за состоянием мальчика.

Ранее сообщалось о том, что двухлетнего ребенка нашли под балконом квартиры одного из жилых домов в подмосковном Павловском Посаде. По факту случившегося была начата проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.