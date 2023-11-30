Роспотребнадзор контролирует ситуацию с утечкой брома в Сеченовском университете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лаборатория Роспотребнадзора отправится для взятия проб воздуха на место утечки брома в связи с разбившейся пробиркой в институте фармации имени Нелюбина первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Об этом рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

"Ситуация находится на контроле", – сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе также добавили, что 30 ноября в 18:09 ведомству сообщили об утечке химического вещества. Отмечается, что администрация института реализовала необходимые меры для ликвидации последствий этого инцидента, а сотрудники университета были сразу же эвакуированы на улицу. Уточняется, что медпомощь никому не понадобилась.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов в Аризоне, неподалеку от границы с Калифорнией и Невадой. Информация об утечке в результате крушения поезда не приводилась.



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