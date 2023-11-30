Националиста Демушкина задержали в Грузии

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Демушкин"

Экс-организатор "Русских маршей", националист Дмитрий Демушкин задержан в грузинском аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает "Газета.ру" .

Сам Демушкин уточнил, что его задержали сразу после выхода из самолета. При этом он добавил, что сотрудники полиции не стали называть причину его задержания на русском языке.

"Летел по делам, билеты и отели в порядке", – отметил он.

Кроме того, Демушкин назвал Грузию не гостеприимной страной.

Демушкин известен как один из организаторов "Русского марша". В 2017 году ему назначили 2,5 года колонии по делу об экстремизме. Он досрочно вышел на свободу по причине частичной декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

В 2022 году на него завели два административных протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ ("Дискредитация ВС РФ"), а в ноябре Демушкин сообщал, что полиция приходила к нему домой с обыском.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Ростове-на-Дону боевика полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), который попал на территорию РФ под видом беженца. Отмечается, что он занимался пропагандой терроризма среди молодежи.

Силовики изъяли у мужчины агитационные материалы и запрещенную символику. В отношении него завели уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Оказалось, что мужчина был участником марша украинских националистов.



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