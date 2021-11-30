Две полосы перекрыли на Нижегородской улице из-за столкновения двух машин

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП с участием двух автомобилей случилось на Нижегородской улице. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Как утверждается в телеграм-канале Дептранса, авария произошла по направлению в сторону Третьего транспортного кольца.

В результате случившегося ДТП оказались заняты две полосы движения из трех.

"По возможности выбирайте пути объезда", – попросили в Дептрансе водителей.

Ранее три машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в районе Нижегородской эстакады. ДТП случилось на внешней стороне дороги.

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение на участке удалось восстановить.