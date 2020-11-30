Участников убийства 15 военных в 1999 году задержали в Чечне

Фото: АСС/ЦОС ФСБ РФ

Правоохранительным органам удалось задержать двух участников нападения на военнослужащих у станицы Червленной Шелковского района в Чечне. Нападение было совершено в 1999 году, заявили ТАСС в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Операция по задержанию была проведена при участии СК, МВД и Росгвардии. По информации ФСБ, задержанные уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов входили в бандформирования Басаева и Хаттаба. Подозреваемых доставили к следователям.

4 октября 1999 года во время боя с террористами у станицы Червленной погибли 15 человек. Ранения получили 28 военнослужащих Российской Федерации.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Подозреваемые собирались в одной из квартир многоэтажки во Владимирской области.