В Москве пенсионер ранил санитара по пути в психбольницу

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Пожилой мужчина напал с ножом на санитара при доставлении в психиатрическую больницу в Москве. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаном ранением груди.

Инцидент произошел вечером 28 ноября на улице Ставропольская, дом № 27 в районе Люблино. Нетрезвый мужчина 1955 года рождения ранил медработника раскладным ножом при попытке освободиться от связывания рук, сообщает Агентство "Москва".

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Меру пресечения фигуранту не избирали, поскольку он находится в психбольнице.