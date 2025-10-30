Мусоровоз привез на полигон тело мужчины в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

На полигоне твердых бытовых отходов в Санкт-Петербурге при выгрузке мусора обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает главк Следственного комитета России по городу в телеграм-канале.

Уточняется, что тело мужчины нашли 29 октября на полигоне на Волхонском шоссе. При осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. Следователи также узнали, что мужчина являлся уроженцем Вологодской области и не имел постоянного места жительства на территории Санкт-Петербурга.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

