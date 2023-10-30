Полиция задержала более 80 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Полиция задержала 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Северному Кавказу.

"На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности. Полицейскими проведено более 50 обысковых мероприятий, изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что обстановка в Дагестане находится под контролем правоохранителей. Полиция вновь предупредила, что все попытки осложнить оперативную ситуацию в республике будут пресечены.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Президент поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя РФ и межрелигиозного согласия.

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